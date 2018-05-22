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    Тея Цулукиани и Вахтанг Колбая приняли представителей дипломатического корпуса
    22.05.2018
    Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани и исполняющий обязанности председателя правительства Автономной Республики Абхазии Вахтанг Колбая приняли представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса на фотовыставке в Национальном архиве "Здесь мы вместе…".

    На фотовыставке были представлены уникальные фотографии, отображающие дружеские отношения и мирное совместное проживание грузинских и абхазских общественных деятелей и политиков разной эпохи.

    На выставке присутствовали председатель Верховного Совета А/Р Абхазии Элгуджа Гвазава, председатель парламентского комитета образования, науки и культуры Грузии Мариам Джаши, заместитель министра юстиции Грузии Михаил Сарджвеладзе, председатель Департамента языка Грузии Георгий Алибегашвили, советник премьер-министра Грузии по вопросам конфликтных зон Гурам Одишария, члены правительства, и депутаты Верховного Совета А/Р Абхазии.

    Мероприятие организовали правительство А/Р Абхазии, Министерство юстиции Грузии, и Национальный архив Грузии.




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