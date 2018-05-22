Тея Цулукиани и Вахтанг Колбая приняли представителей дипломатического корпуса

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани и исполняющий обязанности председателя правительства Автономной Республики Абхазии Вахтанг Колбая приняли представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса на фотовыставке в Национальном архиве "Здесь мы вместе…".



На фотовыставке были представлены уникальные фотографии, отображающие дружеские отношения и мирное совместное проживание грузинских и абхазских общественных деятелей и политиков разной эпохи.



На выставке присутствовали председатель Верховного Совета А/Р Абхазии Элгуджа Гвазава, председатель парламентского комитета образования, науки и культуры Грузии Мариам Джаши, заместитель министра юстиции Грузии Михаил Сарджвеладзе, председатель Департамента языка Грузии Георгий Алибегашвили, советник премьер-министра Грузии по вопросам конфликтных зон Гурам Одишария, члены правительства, и депутаты Верховного Совета А/Р Абхазии.



Мероприятие организовали правительство А/Р Абхазии, Министерство юстиции Грузии, и Национальный архив Грузии.











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