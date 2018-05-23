«Мой дом в Абхазии» - в парламенте открылась выставка

23.05.2018 В законодательном органе открылась выставка под названием — «Мой дом в Абхазии», которая посвящена празднованию Дня Абхазии. Инициатором выставки выступил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



На выставке были представлены работы детей из семей беженцев из Абхазии. Мероприятие посетили как члены парламента, так и представители правительства.



По словам председателя парламента Ираклия Кобахидзе, в работы вложено то чувство, которое есть в сердце у каждого гражданина.



Сегодня отмечается День Абхазии. Католикос-Патриарх Всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II объявил 23 мая — День памяти Святого апостола Симона Канонита также и Днем Абхазии. День Абхазии отмечается с 2014 года. Празднование Дня Абхазии в этом году стартовало 21 мая с фотовыставки в Национальном архиве под названием «Здесь мы вместе». Также, прошла и конференция по теме Абхазии.









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