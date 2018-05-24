Ассоциация грузинских полицейских требует наказания всех участников убийства Отхозория и покрывающих их лиц

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24.05.2018 Специальное заявление Ассоциация грузинских полицейских



Ассоциация грузинских полицейских (Georgian Policemen Association) распространила специальное заявление, в котором сказано, что организация провела расследование по убийству, происшедшему в селе Хурча. В результате расследования выявилась виновность лиц, которые вместе с убийцей Гиги Отхозория перешли на территорию, контролируемую грузинской стороной. Ассоциация грузинских полицейских требует начать преследование не только убийцы Рашида Канджи-Оглы, но и соучастников убийства, и скрывших преступление.



"19 мая 2016 года, 2 года назад, в селе Хурча Зугдидского муниципалитета, на контролируемой Грузией территории был убит 31-летний Гига Отхозория, за которым из оккупированной территории Абазии, с целью убить его, последовали т.н. "пограничники" и "таможенники" (всего пять человек): Рашид Канджи-Оглы, Алхас (Алиас) Цвейба, Бесик Кутоглы, Аркадий Квеквескири, и Сергей Кортенко, которые (непосредственно Рашид Канджи-Оглы) на глазах у общества, стариков, женщин и детей, находящихся на пропускном пункте на реке Хурчисцкали, с особой жестокостью у б и л и г-на Отхозория, и спокойно вернулись на территорию оккупированной Абхазии, села Набакеви Гальского района.



Вина этих лиц по отношению Отхозория (помимо непосредственного убийцы - Рашида Канджи-Оглы) четко выявилась как у "таможенного" пункта, находящегося на оккупированной территории Абхазии (бесчеловечное, и унижающее достоинство обращение), так и на контролируемой Грузией территории (соучастие в убийстве), однако тогдашняя руководящая команда МВД Грузии даже не начинала правовое преследование по отношению этих четырех лиц (Цвейба, Кутоглы, Квеквескири, Кортенко).



Более того, несмотря на то, что эти четыре лица явно содействовали убийце привести в исполнение намерение, даже не думали начать преследование против них. Явно ошибочна также квалификация дела убийства Отхозория, и статью 108 "умышленное убийство", надо заменить на статью 109 - "Умышленное убийство в отягчающих обстоятельствах", поскольку убийство г-на Отхозория, которое вся Грузия видела почти в режиме "лайв", явно содержит признаки преступления, предусмотренного подпунктами "д" (умышленное убийство "из-за расовой, религиозной, или этнической нетерпимости"), и "е" (умышленное "групповое" убийство) части II, и подпунктом "б" части III (умышленное убийство, совершенное "с особой жестокостью") статьи 109 УК Грузии, а правовое преследование должно осуществляться не только в отношении непосредственного убийцы (Рашида Канджи-Оглы), но и его единомышленников: 1. Алхаса (Алиаса) Цвейба, 2. Бесика Кутоглы, 3. Аркадия Квеквескири, и 4. Сергея Кортенко, которые с целью убийства Отхозория последовали за ним на контролируемую Грузией территорию, и содействовали исполнению намерения убийства.



Хотя бы сейчас посмотрим правде в глаза, г-на Отхозория убили за то, что он грузин, именно на почве национальной и этнической нетепримости, а не с другим намерением. 21 марта 2018 года парламент Грузии принял резолюцию, "О грубом нарушении прав человека Российской Федерацией в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, и списке Отхозория-Татунашвили", предусматривающую правовое преследование в отношении всех лиц, замешанных в убийствах Отхозория и Татунашвили, а также разоблаченных, обвиняемых, и осужденных за убийство, похищение, пытки граждан Грузии, унижающее достоинство отношение, и сокрытие преступления на оккупированных территориях Грузии, обеспечение исполнения правосудия, и установление санкций по отношению к ним.



Кабинет министров Грузии должен представить данный список парламенту до 15 июня.

Учитывая время, мягко говоря, упущенное тогдашней руководящей командой МВД для установления-задержания и разоблачения в преступлении убийцы г-на Отхозория, соучастников убийства, и их покровителей, предлагаем государству, Кабинету министров, министру МВД, парламенту, и обществу список лиц, непосредственно связанных с убийством г-на Отхозория, сокрытием, и покровительством преступников. И с учетом того обстоятельства, что де-факто прокуратура оккупированной Абхазии 31 мая 2017 года (через год после убийства) совершенно невообразимо прекратила "уголовное преследование" в отношении убийцы (Рашида Канджи-Оглы), которое они и не вели, и что, естественно, не могло произойти без разрешения правящей государственно-политической элиты де-факто Абхазии.



"Список Отхозория-Татунашвили" с точки зрения убийства Отхозория, без всяких причин должны "украсить" (помимо следователей дела) те государственно-политические и руководящие лица силовых структур оккупированной Абхазии, которые покрывали явных убийц, скрыли тяжкое преступление, и препятствовали (по сегодняшний день препятствуют) исполнению правосудия. Уголовное преследование следует возбудить, и должны быть установлены санкции в отношении следующих персон оккупированной Абхазии:



1. т.н. президента - Рауля Джумковича Хаджимба, 1958 г.р.

2. т.н. генерального прокурора - Алексея Кумфовича Ломия, 1965 г.р.

3. первого заместителя т.н. генерального прокурора – Георгия Вахтанговича Аршба, 1967 г.р.

4. заместителя т.н. генерального прокурора и военного прокурора – Адгура Нугзаровича Агрба, 1981 г.р.

5. т.н. прокурора Гальского р-на- Алхаса Зауровича Отырба

6. заместителя т.н. прокурора Гальского р-на - Адгура Юрьевича Когония

7. т.н. министра внутренних дел – Леонида Юрьевича Дзиапшипа, 1961 г.р.

8. начальника отдела т.н. МВД Гали - Гиви Георгиевича Чачхиани

9. т.н. министра юстиции - Екатерины Владимировны Онищенко, 1978 г.р.

10. председателя т.н. Службы государственной безопасности Зураба Беслановича Маргания, 1969 г.р.

11. Первого заместителя председателя т.н. Службы госбезопасности-Дазмира Валикоевича Шамба

12. Заместителя председателя т.н. Службы госбезопасности- Сергея Юрьевича Барковского

13. Заместителя председателя т.н. Службы госбезопасности - Игоря Николаевича Кованова

14. заместителя председателя т.н. Службы госбезопасности и начальника пограничной службы – Нодара Георгиевича Чачхиани

15. председателя т.н. Государственного таможенного комитета – Даура Юрьевича Кобахия- 1970 г.р.

16. заместителя председателя т.н. государственного таможенного комитета - Мсауста Георгиевича Шамба, 1972 г.р.

17. начальника т.н. администрации Гали – Темура Надарая, 1970 г.р."- сказано в заявлении Ассоциации грузинских полицейских.











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