В театре Руставели состоялся юбилейный концерт госансамбля песни и танцев «Абхазети»

24.05.2018 В связи с 100-летием восстановления независимости Грузии и "Днем Абхазии" в Государственном драматическом театре имени Шота Руставели состоялся отчетно-юбилейный концерт государственного ансамбля песни и танца «Абхазети». В 2018 году ансамблю исполнилось 40 лет с основания.



Собравшуюся в театре Руставели общественность приветствовали, и поздравили ансамбль с юбилеем исполняющий обязанности председателя правительства Автономной Республики Абхазии Вахтанг Колбая, председатель Верховного Совета А/Р Абхазии Элгуджа Гвазава, министр культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе. По решению власти Абхазии членам ансамбля вручили благодарственные и почетные грамоты правительства А/Р Абхазии и Верховного Совета А/Р Абхазии, а Михаил Гиоргадзе вручил художественному руководителю ансамбля Левану Гвинджилия награду "Жреца искусства".



На мероприятии состоялся показ документального фильма, отражающего историю создания ансамбля. На юбилейном концерте ансамбль "Абхазия" предстал с обновленной программой.



Почетные грамоты в разных номинациях вручили бывшим и действующим членам ансамбля. За особый вклад в популяризацию грузинского народного танца ветеранов ансамбля наградили орденом "Заслуженного хореографа" Грузии. Бывшего хореографа Государственного ансамбля Абхазии, председателя Союза хореографов Теймураза Дарджания и хореографа государственного ансамбля Абхазии, заместителя председателя Союза хореографов Серго Гегечкори наградили "Орденом сияния" хореографии Грузии.



На мероприятии присутствовали представители законодательной и исполнительной власти, аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса, члены правительства А/Р Абхазии, депутаты Верховного Совета, и вынужденно перемещенные лица из Абхазии.











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