Все основные агрегаты Ингури ГЭС остановлены

Все основные агрегаты главной электростанции страны, Ингури ГЭС, по-прежнему парализованы. По заявлению технического директора станции Гии Хубуа, нижний этаж машинного зала покрыт водой на 20 сантиметровой высоте. Предположительно, повреждена труба турбинного водопровода, из-за чего основные агрегаты ГЭС полностью остановлены.



По информации Гии Хубуа, на то, чтобы электростанция заработала с полной нагрузкой, предположительно, потребуется несколько дней.



"Вода проникла в определенные сектора генерации. Соответственно, в течение всей ночи шла откачка воды. После этого мы сможем дать ответ на то, каков ущерб, и какой период понадобится для полного восстановления системы"- заявил министр экономики и устойчивого развития, Дмитрий Кумсишвили.



По словам Кумсишвили, для восстановления стабильного энергоснабжения страны вчера были использованы резервные мощности, и импорт из соседних стран.



Касательно энергоснабжения оккупированной Абхазии, по его заявлению, во второй половине дня будет уточнено, энергоснабжение будет обеспечено с помощью России, или посредством другого источника.



На данном этапе электроэнергия бесперебойно подается населению, дефицит, создавшийся в энергосистеме, пополняется электроэнергией, импортированной из Турции, Азербайджана, и Армении.



Из-за повреждения Ингури ГЭС вчера вечером в Тбилиси и регионах создались проблемы энергоснабжения. По информации Государственной электро системы Грузии вчера в 20:11 часов аварийно отключилась гидроэлектростанция Ингури ГЭС, что вызвало дефицит электроэнергии в энергосистеме, из-за чего нескольким регионам, и части Тбилиси не поставлялась электроэнергия.









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