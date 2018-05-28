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    На ИнгуриГЭС все еще продолжаются ремонтные работы
    28.05.2018
    Работа ИнгуриГЭС, на которой уже четвертый день после аварийного отключения ведутся ремонтно-восстановительные мероприятия, все еще приостановлена. По словам финансового директора станции Звиада Киласония, в ближайшие дни включат второй и третий агрегаты, для запуска же всех пяти понадобится от 10 дней до двух недель.

    Как сообщил Киласония грузинской службе Радио Свобода, в настоящее время осуществляется комплексная проверка всех узлов гидроэлектростанции. «Агрегаты готовятся к работе. Необходимо еще раз все перепроверить. Кроме того, сейчас происходит заполнение деривационного тоннеля, на что уйдет приблизительно 2-3 дня», - сказал финдиректор.

    Аварийное отключение ИнгуриГЭС произошло вечером 24 мая, что вызвало нехватку в энергосистеме Грузии. В связи с этим нескольким регионам страны и районам Тбилиси прекратилась подача электроэнергии.

    Также частично были обесточены несколько районов оккупированной Абхазии, для которой ГЭС является единственным источником электроэнергии.


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