На ИнгуриГЭС все еще продолжаются ремонтные работы

28.05.2018 Работа ИнгуриГЭС, на которой уже четвертый день после аварийного отключения ведутся ремонтно-восстановительные мероприятия, все еще приостановлена. По словам финансового директора станции Звиада Киласония, в ближайшие дни включат второй и третий агрегаты, для запуска же всех пяти понадобится от 10 дней до двух недель.



Как сообщил Киласония грузинской службе Радио Свобода, в настоящее время осуществляется комплексная проверка всех узлов гидроэлектростанции. «Агрегаты готовятся к работе. Необходимо еще раз все перепроверить. Кроме того, сейчас происходит заполнение деривационного тоннеля, на что уйдет приблизительно 2-3 дня», - сказал финдиректор.



Аварийное отключение ИнгуриГЭС произошло вечером 24 мая, что вызвало нехватку в энергосистеме Грузии. В связи с этим нескольким регионам страны и районам Тбилиси прекратилась подача электроэнергии.



Также частично были обесточены несколько районов оккупированной Абхазии, для которой ГЭС является единственным источником электроэнергии.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>