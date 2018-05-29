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    Сирия признала независимость оккупированных Россией территорий Грузии
    29.05.2018
    О признании Сирией независимости оккупированной Россией грузинской территории Абхазии заявил сегодня на странице фейсбук глава абхазского "МИД" Даур Кове.

    Соответствующее заявление сделал и лидер марионеточного режима Абхазии Рауль Хаджимба в ходе своей поездки в Москву. По его словам, 28 мая состоялась встреча представителей Сирии, РФ, оккупированных регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона. В ходе встречи были, по словам Хаджимба, был согласован текст и дата выхода коммюнике. Участники встречи также обменялись соответствующими нотами.

    "Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества. Убежден, что в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие, и ее народ приступит к мирной жизни", - заявил Хаджимба.

    Похожее заявление сделал сегодня и Цхинвальский марионеточный режим.

    Российская Федерация признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона Грузии 26 августа 2008 года после военного вторжения в Грузию и оккупации этих территорий. Вслед за Москвой независимость этих территории признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу.


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