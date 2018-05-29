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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Заявление группы депутатов Верховного Совета Абхазской А/Р

29.05.2018 Одно из оккупационных ведомств, называющее себя «министерством иностранных дел» Абхазии, 27 мая с. г. распространило лживое и к тому же смехотворное заявление в связи с выступлением Президента Грузии г-на Георгия Маргвелашвили по случаю празднования столетней годовщины со дня провозглашения Грузинской Демократической Республики. Авторы заявления бесцеремонно лгут, искажая очевидные факты, о которых и сегодня хорошо помнят сотни тысяч законных жителей Абхазии. Они зафиксированы в печати того не столь далекого времени, зафиксированы и в официальных документах. В так называемом министерстве должны знать, что русскими танками возможны лишь временная оккупация чужой территории, этническая чистка и геноцид, но «подавить» элементарную истину они не в состоянии.



Истина же состоит в том, что в Абхазии референдум о сохранении СССР, доживавшего тогда последние дни, полностью провалился. Кроме грузин, его бойкотировали подавляющее большинство армян (в знак солидарности с Арменией, запретившей у себя проведение референдума), украинцы, большинство греков и др. Заранее предвидя результат референдума, приехавший в Абхазию инспектор ЦК КПСС «осмотрел» избирательные участки и сделал «заключение» о «неготовности» Гальского района для проведения референдума. На основе такого «заключения» район, где проживал более 20 % населения автономной республики, был снят с голосования. Даже в таких условиях борцам за СССР по остальной Абхазии не удалось набрать 50 % + 1. Чтобы зафиксировать желаемый результат (около 51 %), в избирательных участках преимущественно с абхазским электоратом они показали комический результат – более 100 % сторонников (?!). Таким образом, референдум о сохранении СССР в Абхазии не состоялся, что было подтверждено и Генеральной Прокуратурой Грузии, расследовавшей факты грубой фальсификации референдума. Эти факты стали достоянием Верховного Совета СССР и широкой общественности, вызывая лишь хохот. Итоги референдума о сохранении СССР были сфальсифицированы не только в Абхазии, но и по всей стране, потому и скончался он так бесславно вскоре после фарса, разыгранного 17 марта 1991 года.



Вопреки утверждениям авторов заявления, результаты другого референдума от 31 марта 1991 года, посвященного восстановлению государственной независимости Грузии, превзошли ожидания даже его организаторов, к числу которых мы имели честь принадлежать. Обратимся к официальным цифрам. Общее количество избирателей по Абхазии составляло 347 175 человек. Несмотря на бойкот блока «Союз» и неучастия в нем правительства Абхазии (при этом оно заявило, что не препятствует проведению референдума), в референдуме приняло участие 61.27%. На поставленный в референдуме вопрос положительно ответил 97.73 %, что составляло около 60% от общего числа избирателей. Указанные цифры сами глаголят истину – кроме грузин, в референдуме приняли участие и представители других национальностей. Об участии в нем тысячи абхазов говорит огромное число бюллетеней на абхазском языке, оказавшихся в урнах, как правило, с положительным ответом на вопрос референдума. В тех же условиях (что и референдум) и приблизительно теми же результатами завершились в Абхазии выборы Президента Грузии, проведенные 26 мая 1991 года.



Опираясь на итоги референдума, 9 апреля 1991 года Парламент Грузии принял Акт о восстановлении государственной независимости. Летом того же года в результате переговоров между Тбилиси и Сухуми без Кремлевского «посредничества» были достигнуты компромиссные соглашения, которые нашли отражение в Конституции Абхазской АССР и новом избирательном законе. Не вдаваясь в подробности, напомню лишь об одном весьма важном изменении, внесенном в Конституцию Абхазии - термин «Грузинская ССР» был заменен в ней термином «Республика Грузия». А это означало, что Абхазская АССР отныне входила не в состав Грузинской ССР (которая сама являлась частью СССР), а в состав независимой, вышедшей из состава СССР Республики Грузия. Тем самым итоги референдума были закреплены и Конституцией Абхазии.





В Кремле, хотя он и был занят острой внутренней борьбой за власть, внимательно следили за событиями в Грузии, в том числе в Абхазии. Там прекрасно знали и были сильно обеспокоены провалом в автономной республике референдума от 17 марта 1991 года, успешным проведением другого референдума от 31 марта, президентских выборов от 26 мая, а так же итогами непосредственных переговоров между Тбилиси и Сухуми, приведшими к согласию по важнейшим вопросам. Все это убедило Москву, что дестабилизация обстановки в Абхазии, отторжение ее от Грузии невозможно «демократическим» путем - путем выборов и референдумов. Нет сомнения в том, что Москва именно тогда взяла курс на военное решение вопроса. Подтверждением тому является политика союзного центра, затем правительства Российской Федерации в отношении Грузии, особенно в 1991-1992 и последующих годах.



Только горькую улыбку могут вызвать басни авторов заявления об «оккупации» Абхазии в 1918 году. В свое время происходила дискуссия на эту тему с главным баснописцем современной Абхазии. Нет никакого смысла возвращаться к ней. Однако, для желающих знать правду, приведем несколько фактов, опровергающих тезис об оккупации, исходящий от большевистских оккупантов и подхваченный сепаратистским движением. Во-первых, грузинские войска находились в Абхазии в соответствии с договором между правительством Грузии и Абхазским Народным Советом (АНС) от 11 июня 1918 года. Сторонникам русской, а также турецкой ориентации не нравилось присутствие в Абхазии грузинских войск. 17 июля 1918 года АНС вынужден был обсудить вопрос о доверии к штабу грузинской армии. Варлам Шервашидзе (председателя АНС) предложил «вновь подтвердить неоднократные свои постановления (курсив наш) и высказаться о необходимости присутствия здесь грузинских частей. Принято единогласно при двух воздержавшихся». 18 июля на заседании АНС выступил представитель правительства Грузии И. Рамишвили. Охарактеризовав довольно сложное положение в Абхазии, он заявил, что едет в Тбилиси и будет требовать вывода войск из Абхазии. Затем слово берет далеко не прогрузинский деятель «Р. И. Какуба, который, освещая вопрос, затронутый И. И. Рамишвили, говорит, что все освещено чересчур в мрачных красках и положение не так уж плохо и можно исправить и нет никакой необходимости уводить войска из пределов Абхазии и повергать ее в пучину анархии». После Р. Какуба выступил Д. Маршания, который «рядом фактов и сопоставлений старается доказать необходимость и неосновательность тревоги И. И. Рамишвили и считает, что ни в коем случае отряд не нужно выводить из Абхазии».



Дискуссия по данному вопросу была продолжена на заседании АНС от 19 июля 1918 года. Д. Маршания «говорит, что изменнических шагов с нашей стороны быть не может, так как грузинские части приглашены для оказания помощи нам в тяжелую минуту и вообще с грузинами мы жили всегда дружно. Он находит, что есть люди, которые хотят нас поссорить с грузинами, но мы этого не хотим и вот надо создать комиссию, которая бы уличила этих людей-посредников». Касаясь того же вопроса, на заседании АНС от 30 июля «Хабидж Ашба заверяет Абхазский Народный Совет, штаб Приморского фронта, министра труда И. И. Рамишвили, что Кодорский участок не сыграет роли изменников, ибо они вполне сознают помощь, оказанную грузинским народом. Хабидж Ашба говорит, неужели мы способны на удар ножом в спину».



Наверное, достаточно. Приведенные факты в особых комментариях не нуждаются. Да, обстановка в 1918 году была неоднозначной, даже взрывоопасной; и в самом АНС существовали различные взгляды и подходы. Однако когда дело доходило до принятия решений, абхазы всегда принимали правильные решения.



Так было до тех пор, пока они имели возможность принимать решения в собственных интересах и без давления извне. Мы абсолютно уверены, что в недалеком будущем неизбежна деоккупация Абхазии, когда подневольный и жестоко обманутый сегодня абхазский народ, опять получит возможность принимать решения в собственных интересах.



Нугзар Мгалоблишвили, Теймураз Лорткипанидзе, Теймураз Мжавия, Джемал Гамахария, Мурман Кварацхелия, Тамаз Хубуа, Ростом Шамугия











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