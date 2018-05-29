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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Закареишвили: Россия долго работала, чтобы Сирия признала оккупированные территории

29.05.2018 «Россия очень долго работала в Сирии, чтобы она признала независимыми республиками Абхазию и Южную Осетию» - заявил бывший государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Паата Закареишвили.



Закареишвили считает, что власть Грузии ослабила внимание в контексте политики непризнания оккупированных регионов.



"Сирия долго думала над этим, в Дамаск приезжала не одна делегация, были контакты на уровне России. Россия старалась убедить Сирию пойти на этот шаг. Очевидно, Сирия не выдержала давление. То, что столько времени это признание не происходило, явствует, что в Сирии были разные мнения, Сирия настолько находится под ударами, так отчуждена от мира, и зависит только от России, думаю, здесь власть Грузии была бы бессильна.



Россия спасла сегодняшний режим Сирии. Соответственно, этим признанием он выразил благодарность в отношении России. Но спасение режима одно, а спасение будущего Сирии - другое. Здесь уже Грузии надлежит быть принципиальной, чтобы Сирии это решение дорого обошлось. Разумеется, нехорошо признание Сирией Абхазии и "Южной Осетии", но этим история не заканчивается. Сирия уязвимое государство, и находится перед распадом, своим безрассудным действием она сделала Грузию своим противником. Достаточно, чтобы в Сирии начались дезинтеграционные процессы, и у нее не будет поддержки Грузии. В лице Грузии она может получить государство, которое не пощадит ее. Сейчас у Грузии есть шанс и возможность, пренебречь интересами Сирии, когда наступит такая реальность"- заявил Закареишвили.



В то же время Закареишвили считает, что Грузия должна поставить вопрос ответственности Сирии в ООН, и везде "должна поднять серьезную тревогу".



"Сейчас очень важно сплотить арабские государства против решения Сирии, и Тбилиси должен работать в этом направлении. Можно говорить против России, но Сирия является суверенным государством, и переносить внимание только на Россию не получится. Мы должны серьезно ополчиться против Сирии"- заявил Паата Закареишвили.



Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией в связи с признанием Сирией Абхазии и "Южной Осетии". На этот вопрос в Twitter отозвался глава внешнеполитического ведомства, вице-премьер Грузии Михаил Джанелидзе.



Оккупированную Абхазию и правительство де-факто Цхинвали признают Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, и Сирия.











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