ЕС осуждает «признание» сирийским режимом оккупированных регионов Грузии независимыми государствами

Евросоюз осуждает «признание» сирийским режимом регионов Грузии – Абхазии и «Южной Осетии» в качестве независимых государств и установление дипломатических отношений с ними. Об этом говорится в заявлении службы внешних действий Евросоюза.



«Это – нарушение принципа международного права и территориальной целостности. Евросоюз полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах», — заявляют с ЕС.



В Евросоюзе заявляют, что поддерживают усилия по решению конфликта, в том числе и работу спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и миссии ЕС.



МИД Сирии сегодня распространил заявление о «признании» Абхазии и «Южной Осетии»



В ответ Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.









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