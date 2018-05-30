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    Арешидзе: признание Сирией независимости Абхазии и ЮО ничего не изменит
    30.05.2018
    Сирия многим обязана Москве и, исходя из этого, не могла поступить по-другому, считает эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе

    "Само по себе признание Сирией (Абхазии и Цхинвальского региона — ред.) ситуацию не меняет, но для нас важна тенденция, а тенденция естественно неприятная. Вот с этой тенденцией надо бороться. Сирия для нас не столь важная страна, чтобы мы очень огорчались по этому поводу, а по поводу тенденций, конечно же, огорчаться стоит", – сказал Арешидзе в интервью Sputnik Грузия.

    Во вторник стало известно, что Сирия признала Абхазию и Цхинвальский регион независимыми государствами. В Тбилиси резко отреагировали на этот шаг арабского государства, заявив о начале процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирией.

    Абхазия и Цхинвальский регион не контролируются центральными властями Грузии с начала 1990-х. После августовской войны 2008 года Москва признала независимость этих территорий, а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Россией. Вслед за РФ независимость этих территорий признали Венесуэла, Никарагуа, Науру, Тувалу и Вануату, но позже последние две страны поддержали территориальную целостность Грузии.


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