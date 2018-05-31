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    Отозвали ли Вануату и Тувалу решения о признании Сухуми и Цхинвали
    31.05.2018
    Глава внешнеполитического ведомства марионеточного режима Абхазии Даур Кове обманывает представителей СМИ, и абхазское общество. Дело касается вопроса признания оккупированных регионов Грузии островными государствами.

    Вчера, 29 мая, когда Кове торжественно сообщил представителям СМИ о решении признания Сухуми и Цхинвали Сирией, один из журналистов спросил, "почему российские интернет ресурсы утверждают о том, что Вануату и Тувалу отозвали решение о признании?".

    Абхазский министр ответил следующее:

    "Разговоры бездельников о том, что Вануату и Тувалу отозвали решения, не соответствуют реальности, поскольку никаких официальных обращений или нот, в которых был бы разговор об этих отзывах, Абхазия до сих пор не получала, и их не существует в природе".

    Кове добавил также, что недавно абхазская делегация участвовала в торжественных мероприятиях в Науру, посвященном Дню независимости этой республики, состоялись встречи с премьер-министрами Вануату и Тувалу, и "детально были рассмотрены вопросы сотрудничества между странами на будущее".

    "Акцент" связался по этой теме с Министерством иностранных дел Грузии. В пресс-службе ведомства сказали, что заявление де-факто министра не соответствует истине, и в подтверждение передали изданию соответствующие протоколы.

    "В результате проактивной работы Грузии и международного содружества, два государства - Вануату и Тувалу отозвали свои прежние решения о т.н. признании независимости оккупированных регионов Грузии, и твердо поддержали суверенитет и территориальную целостность в рамках ее международно признанных границ.

    Сегодня у Грузии установлены дипломатические отношения с Вануату и Тувалу, что базируется именно на уважении фундаментальных норм и принципов международного права по отношению друг к другу.

    Следует подчеркнуть, что в протоколах об установлении дипломатических отношений Вануату (2013 г) и Тувалу (2014 г) однозначно признают, и поддерживают "территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, включая ее регионы - Автономную Республику Абхазия и Цхинвальский регион/Южную Осетию".

    Грузия активно сотрудничает с этими государствами, как в двухсторонних, так и многосторонних международных форматах"- заявил во внешнеполитическом ведомстве Грузии.


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