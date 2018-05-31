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    Решение Сирии должно прибавить нам энергии в данном направлении - эксперт
    31.05.2018
    Аналитик по военным, политическим, и вопросам безопасности Амиран Салуквадзе в беседе о признании сирийской властью оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона заявил о том, что решение Сирии должно прибавить нам новую энергию в данном направлении.

    "Первым делом я согласен с решением, начатым Министерством иностранных дел Грузии. Это - процедуры разрыва дипломатических отношений. Было сделано заявление в ООН, и информировано международное сообщество, и мы не должны ограничиваться одним этим заявлением. Это должно продолжаться постоянно, и с новой энергией.

    Это решение Сирии должно прибавить нам новую энергию в данном направлении, и мы должны постараться выдержать растущее давление России, и мы выдержим, если будем едиными. Я говорю особенно о политическом спектре"- заявил Амиран Салуквадзе.




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