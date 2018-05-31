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    Франция обвинила Сирию в нарушении международного права
    31.05.2018
    МИД Франции выступает за территориальную целостность и суверенитет Грузии и считает нарушением международного права признание лиц, де-факто управляющих оккупированными территориями Грузии - Абхазией и Цхинвальским регионом (б. АО Южная Осетия).

    Во вторник абхазскими и осетинские режимы на оккупированных территорияхъ сообщили, что Сирия признала их независимость. После этого Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.

    "Во время своего недавнего визита в Тбилиси (глава МИД Франции) Жан-Ив Ле Дриан напомнил о приверженности Франции уважать независимость, территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах международно признанных границ. Любое признание лиц, осуществляющих де-факто власть над грузинскими регионами — Абхазией и Южной Осетией, в этом отношении является нарушением международного права", — сказал на брифинге в четверг представитель МИД Франции.


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