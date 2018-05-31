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    Азербайджан осудил признание Сирией независимости оккупированных территорий Грузии
    31.05.2018
    «Азербайджанская Республика признает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах признанных на международном уровне границ».

    Об этом АПА сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя АПА вопрос признания Сирией в качестве независимых государств Абхазии и Южной Осетии.

    Он подчеркнул, что позиция Азербайджана по этому вопросу является принципиальной.

    «Азербайджан реализует в регионе с участием Грузии ряд геостратегических проектов. Один из этих проектов Южный газовый коридор предназначен для транспортировки азербайджанского газа на европейские рынки. Такого рода проекты отвечают интересам как Азербайджана, так и Грузии. Они служат развитию обеих стран», - сказал Хикмет Гаджиев.


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