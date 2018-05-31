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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Посольство Великобритании: «ConIFA-2018» не официальное мероприятие и не можем вмешаться в его менеджмент

31.05.2018 Посольство Великобритании в Грузии отзывается на проведение в Лондоне "ConIFA-2018" и участие в нем абхазской сборной. "Акценту" заявили в посольстве, что Великобритания не раз, в том числе в последние дни, подтвердила твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, но по их же сообщению, "ConIFA -2018" не является официальным мероприятием", и "правительство Великобритании не может вмешиваться в менеджмент этого мероприятия".



"Конфедерация независимых международных футбольных ассоциаций (CONIFA) не является официальным мероприятием, и никак не связана с FIFA (Международная федерация ассоциаций футбола), и Ассоциацией футбола Англии. Соответственно, правительство Великобритании не может вмешиваться в менеджмент этого мероприятия.



Мы хорошо осознаем сенситивность вопроса. У Великобритании и Грузии многолетнее, и плодотворное сотрудничество, как в двухстороннем формате, так и в рамках международных платформ. Великобритания твердо поддерживает суверенитет, и территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ, и только вчера, 30 мая, мы еще раз подтвердили нашу поддержку заявлением, которым мы осудили признание т.н. независимости Абхазии и "Южной Осетии" со стороны режима Асада" – говорится в заявлении посольства.



К информации: с 31 мая по 9 июня включительно в Великобритании проводится Чемпионат мира "ConIFA -2018", в котором принимает участие сборная оккупированной Абхазии по футболу.



Федерация независимых ассоциаций футбола (ConIFA), основанная пять лет назад, объединяет футбольные команды, не входящие в FIFA. По решению федерации, нынешний чемпионат проводится в Лондоне, и противостоять друг другу будут 16 команд. В чемпионате будут выступать команды Пенджаба, Северного Кипра, Западной Армении, Падании, и других непризнанных т.н. государств.



Абхазская сборная едет в столицу Великобритании в ранге чемпиона мира, который она, по версии ConIFA, завоевала на проведенном у себя мировом первенстве.



Для поездки в Лондон абхазские футболисты должны были получить визы Великобритании, для чего необходимо было преодолеть сопротивление Министерства иностранных дел Грузии.



25 мая местные СМИ с радостью оповестили футбольных болельщиков, что этот барьер был успешно преодолен.



До сих пор ни один из членов абхазской сборной не был в Великобритании. Прошлой ночью абхазская сборная полетела из Адлера в Стамбул, откуда продолжит путь в Лондон. Завтра, 31 мая у нее первая встреча со сборной Тибета. Абхазские футболисты с нетерпением ждали поездки в Великобританию, и надеялись, что поскольку график чемпионата не слишком плотный, у них будет время осмотреть Лондон.



Напомним, в июне 2015 года абхазской сборной отказали в участии в Чемпионате Европы ConIFA. По сообщению Сухуми, оккупированной Абхазии отказали из-за протеста Тбилиси, однако в 2016 году чемпионат провели в оккупированной Абхазии.











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