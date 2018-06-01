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    Армянские НПО требуют расследования информации о пересечении армянской границы с абхазским паспортом
    01.06.2018
    «Никакой документ, выданный самопровозглашенной республикой Абхазия, не может считаться в Республике Армения паспортом» - об этом говорится в заявлении ряда армянских НПО, обратившихся к власти расследовать информацию о пересечении жителем оккупированной Россией территории Грузии - Абхазии, границы Армении с "паспортом" Абхазии.

    На днях армянские и грузинские СМИ сообщили, что молодая девушка абхазка въехала на территорию Армении с паспортом не контролируемой Грузией самопровозглашенной Абхазии.

    Человек, зарегистрированный в социальной сети Фейсбук под фамилией Хамида Арджения, опубликовал фотографию своего паспорта. Согласно сообщениям прессы, Арджения прибыла в Армению на самолете из Адлера, и пересекла контрольно-пропускной пункт в аэропорту «Звартноц» именно с абхазским паспортом. Хотя Арджения удалила эту публикацию, ее скриншот получил распространение в грузинских и армянских СМИ. Примечательно также, что, согласно распространенной фотографии, пользователь сделал запись 16 мая, а некоторые СМИ начали распространять ее накануне визита премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию 29 мая.

    Согласно опубликованной фотографии, в абхазском паспорте имеются две печати пограничной службы аэропорта «Звартноц», которые подтверждают въезд в республику 11 мая и выезд 15 мая.

    Это явно противоречит законодательству Армении, поскольку, согласно Закону РА «Об иностранцах», паспорт должен быть выдан иностранным государством или международной организацией. А Абхазия не признана Арменией как государство. Следовательно, любой документ, выданный самопровозглашенной республикой Абхазия, не может считаться паспортом в Республике Армения.

    «Подчеркивая важность соблюдения законности в порядке пересечения государственной границы Республики Армения, а также территориальную целостность Грузии, мы, нижеподписавшиеся общественные организации, обращаемся к властям Армении с призывом:

    1. Серьезно заняться расследованием этого инцидента, чтобы проверить истинность инцидента и привлечь к ответственности возможных виновных.

    2. Принять меры для исключения таких инцидентов в будущем (в том числе со стороны пограничников Российской Федерации, размещенных в РА)».

    Обращение подписали НПО «Союз информированных граждан», Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, Клуб журналистов «Аспарез», Аналитический центр по глобализации и региональному сотрудничеству, НПО «Защита прав без границ»


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