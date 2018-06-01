В Женевском офисе ООН состоялась пресс-конференция по вопросу признания Сирией оккупированных регионов Грузии

Постпред Грузии при отделе ООН в Женеве и другими международными организациями Виктор Долидзе провел пресс-конференцию о признании сирийским режимом неотделимых регионов Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии с грубым нарушением фундаментальных норм и принципов международного права.
По заявлению Виктора Долидзе, этот факт является попыткой легитимации оккупационных режимов Абхазии и Цхинвальского региона, и поддержкой нарушений прав человека, которые осуществляются в этих регионах в виде пытки, бесчеловечного отношения, убийства, похищений, произвольных задержаний, нарушения права собственности, ограничения свободы передвижения, и дискриминации по этническому признаку.
В своем выступлении посол отметил, что сотни тысячи человек лишены возможности вернуться в свои жилые дома, а оккупантская сила и ее оккупационные режимы, несмотря на резолюции Совета по правам человека ООН и многоразовые попытки Верховного комиссара, по-прежнему не пускают в эти регионы соответствующие международные институты для оценки ситуации на месте.
Виктор Долидзе заострил внимание на решение Грузии о расторжении дипломатических отношений с Сирией, в ответ на этот шаг режима Асада.
Посол проинформировал присутствующую общественность о шагах, сделанных властью Грузии в контексте примирения и включенности, преследующих целью улучшение гуманитарных условий для граждан Грузии, проживающих на оккупированных территориях, восстановления доверия, и углубления включенности с целью доступности для них благ, достигнутых развитием страны, в том числе процессом интеграции с Евросоюзом.
Виктор Долидзе поблагодарил членов международного содружества, международные организации, партнеров, и дружественные страны за срочную реакцию, справедливые и твердые заявления, и призвал их использовать все существующие форматы, в том числе в офисе ООН в Женеве. Он выразил надежду, что на летней сессии Совета по правам человека ООН этот вопрос будет в повестке дня, и отразится в докладе Верховного комиссара ООН по правам человека, и заявлениях дружественных стран.
После выступления посол Грузии ответил на вопросы представителей прессы, аккредитованной при Женевском офисе ООН.