Признание Сирией Абхазии и Цхинвальского региона нарушает нормы международного права - ПА ООН

Парламентская Ассамблея ООН оценивает признание Сирией оккупированных регионов Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона, нарушением норм международного права. В связи с этим на официальной странице Твиттер распространено заявление президента Парламентской Ассамблеи ООН Гиги Церетели.



"Как президент Парламентской Ассамблеи ООН, я осуждаю признание сирийским режимом оккупированных территорий Грузии независимыми государствами. Данное действие со стороны Сирии приходит в полное противоречие с всеобще принятыми резолюциями Парламентской Ассамблеи ООН, и декларациями"- сказано на официальной странице Гиги Церетели.



Следует отметить, что во многих резолюциях, принятых Парламентской Ассамблеей ООН, и декларациях Вильнюса, Стамбула, и Тбилиси однозначно поддерживается суверенитет и территориальная целостность Грузии в ее международного признанных границах. Международные резолюции также требуют от Российской Федерации выполнения договора от 12 августа 2008 года, отзыва "независимости" Абхазии и Южной Осетии, деоккупации этих территорий, и содействия процессу возвращения вынужденно перемещенного населения в места своего проживания.











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