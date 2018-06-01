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    Признание Сирией Абхазии и Цхинвальского региона нарушает нормы международного права - ПА ООН
    01.06.2018
    Парламентская Ассамблея ООН оценивает признание Сирией оккупированных регионов Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона, нарушением норм международного права. В связи с этим на официальной странице Твиттер распространено заявление президента Парламентской Ассамблеи ООН Гиги Церетели.

    "Как президент Парламентской Ассамблеи ООН, я осуждаю признание сирийским режимом оккупированных территорий Грузии независимыми государствами. Данное действие со стороны Сирии приходит в полное противоречие с всеобще принятыми резолюциями Парламентской Ассамблеи ООН, и декларациями"- сказано на официальной странице Гиги Церетели.

    Следует отметить, что во многих резолюциях, принятых Парламентской Ассамблеей ООН, и декларациях Вильнюса, Стамбула, и Тбилиси однозначно поддерживается суверенитет и территориальная целостность Грузии в ее международного признанных границах. Международные резолюции также требуют от Российской Федерации выполнения договора от 12 августа 2008 года, отзыва "независимости" Абхазии и Южной Осетии, деоккупации этих территорий, и содействия процессу возвращения вынужденно перемещенного населения в места своего проживания.




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