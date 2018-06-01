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    В Абхазии нашли похищенного гражданина Турции Селима Кайа
    01.06.2018
    Правоохранители в Абхазии обнаружили похищенного несколько месяцев назад гражданина Турции Селима Кайа. Потерпевший незамедлительно был обследован в поликлинике абхазского МВД. По результатам обследования установлено, что состояние его здоровья удовлетворительное, опасности для жизни нет.

    Напомним, что Селим Кайа был похищен в городе Очамчира 9 февраля 2018 года двумя неизвестными лицами в масках. По материалам следствия, похитители были вооружены пистолетом. Они остановили автомашину «БМВ 740» двигавшуюся в направлении порта и совершили похищение Селима Кайа..


    В настоящее время правоохранители проводят расследование, проводятся необходимые мероприятия, целью которых является определение места его содержания и установление лиц, причастных к его похищению.


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