Еще одну россиянку, желавшую отдохнуть в Абхазии, обманули на крупную сумму

01.06.2018 Шок и разочарование испытала 54-летняя жительница Пензы, приехав по путевке, купленной в интернете, в один из абхазских пансионатов. Учреждение оказалось закрыто на ремонт.



Путевку пензячка купила за три недели до поездки. Дама перечислила по указанным ей реквизитам 10 тысяч рублей и получила по электронной почте уведомление, что деньги на счет учреждения поступили.



Как оказалось, сайт, через который она делала заявку, не имел к пансионату никакого отношения — желавшая отдохнуть у моря пензячка стала жертвой мошенничества. О случившемся она сообщила в полицию.



— По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.









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