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    Канада осуждает признание Асадом Абхазии и «Южной Осетии»
    03.06.2018
    Официальная Оттава решительно осудила решение Сирии официально признать "независимость" пророссийских самопровозглашенных республик Абхазии и «Южной Осетии», которые являются частью Грузии.

    Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом говорится в заявлении МИД Канады.

    "Канада решительно осуждает признание сирийским режимом оккупированных Россией регионов Абхазии и Южной Осетии в Грузии. Оккупация Россией этих регионов является откровенным нарушением международного права и пренебрежением к суверенитету и территориальной целостности Грузии", - отметили в МИД.

    По мнению внешнеполитического ведомства Канады, действия Сирии "идут вразрез с основанным на правилах мировым порядком и уменьшают шансы на достижение мирного решения конфликта". "Канада решительно поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнули в министерстве иностранных дел Канады.

    В канадском МИД также призвали Россию придерживаться своих обязательств, согласно соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

    Напомни, что сирийская власть решила признать самопровозглашенные Абхазию и Южную Осетию "независимыми государствами". После этого заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявил, что после признания режимом Асада независимости оккупированных Россией Абхазии и «Южной Осетии» Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.


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