Канада осуждает признание Асадом Абхазии и «Южной Осетии»

Официальная Оттава решительно осудила решение Сирии официально признать "независимость" пророссийских самопровозглашенных республик Абхазии и «Южной Осетии», которые являются частью Грузии.



Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом говорится в заявлении МИД Канады.



"Канада решительно осуждает признание сирийским режимом оккупированных Россией регионов Абхазии и Южной Осетии в Грузии. Оккупация Россией этих регионов является откровенным нарушением международного права и пренебрежением к суверенитету и территориальной целостности Грузии", - отметили в МИД.



По мнению внешнеполитического ведомства Канады, действия Сирии "идут вразрез с основанным на правилах мировым порядком и уменьшают шансы на достижение мирного решения конфликта". "Канада решительно поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнули в министерстве иностранных дел Канады.



В канадском МИД также призвали Россию придерживаться своих обязательств, согласно соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Напомни, что сирийская власть решила признать самопровозглашенные Абхазию и Южную Осетию "независимыми государствами". После этого заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявил, что после признания режимом Асада независимости оккупированных Россией Абхазии и «Южной Осетии» Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>