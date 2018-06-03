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    Грузино-абхазский дуэт стал победителем теннисного турнира в Португалии
    03.06.2018
    Абхазская теннисистка Амина Аншба в паре с Софией Шапатава выиграли теннисный турнир в португальском городе Обидуш. Об этом корреспонденту Sputnik по телефону сообщила мама абхазской спортсменки Эмма Кортава.

    По ее словам, для победы в теннисном турнире Амине и Софие пришлось приложить большие усилия. Всего на турнире они провели четыре парные встречи и во всех из них были сильнее соперниц.

    "Теннисистки в упорной борьбе дошли до финала, в нем они победили румыно-германскую пару в трех сетах в решающем тай-брейке 6-7, 6-0, 11-9", — отметила Эмма Кортава.

    Амина Аншба была первой ракеткой Европы до 14 лет в 2013 году, победительницей множества международных юниорских турниров до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции.

    А также победительницей чемпионата Европы 2016 года до 18 лет, проходившем в Швейцарском городе Клостерс. До Амины предыдущей российской теннисисткой, выигравшей данный титул в 1995 году, была Анна Курникова.

    Также Амина была первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах Большого Шлема: US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания).


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