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    Еще одна россиянка попалась на уловку отдохнуть в Абхазии
    04.06.2018
    Жительница Чебоксар стала жертвой так называемых «курортных» мошенников, решив через Интернет приобрести путевку в один из пансионатов Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Чувашии.

    Подыскивая подходящие варианты для отдыха, 36-летняя горожанка нашла объявление о продаже путевки в пансионат, расположенный на черноморском побережье. Она вступила в переписку с представителем гостиницы, который сообщил, что для надежности, необходимо сразу же оплатить полную стоимость. Не задумываясь, женщина перевела на указанный счет более 32 тысяч рублей, после чего все контакты с продавцом оборвались.

    Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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