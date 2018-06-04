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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Жительница Иванова, которая хотела поехать в Абхазию, стала жертвой мошенников

04.06.2018 В дежурную часть отдела МВД России по Ленинскому району города Иваново поступило заявление от 30-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что в отношении нее было совершено мошенничество.



По словам потерпевшей, на одной из интернет-площадок она нашла предложение с путевками на отдых в Абхазию. Стоимость и условия предоставляемых услуг заявительницу устроили, и она забронировала выбранный тур и перевела 25 800 рублей в качестве оплаты за путевку. После банковской операции, по словам заявительницы, связаться с менеджерами фирмы ей не удалось, все телефоны оказались отключены. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.



В настоящее время по факту случившегося полицейскими проводится проверка, решается вопрос о принятии процессуального решения.



УМВД по Ивановской области рекомендует соблюдать простые правила безопасности при покупке через Интернет.



1. Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв.



Посмотрите стоимость аналогичных товаров на других Интернет-сайтах, она не должна отличаться слишком сильно.



2. Если продавец настаивает на предоплате за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно понимать, что данная сделка может являться опасной.



Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара.



3. Если в процессе совершения покупки продавец начинает торопить вас с принятием решения о покупке и оплатой товара, убеждая в том, что если не заказать его сейчас, то цена изменится или товар будет распродан, не поддавайтесь на уговоры и трезво оценивайте свои действия.



При наличии любых сомнений откажитесь от покупки.









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