МИД Грузии: принцип домино с Абхазией и Цхинвальским регионом не сработает

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04.06.2018 Сирия – проблема не только для Грузии, но и для всего цивилизованного мира. Цивилизованное общество не признает режим Башара Асада и, тем более, подписанные им соглашения. Так заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа прокомментировал вопрос признания Дамаском независимости Абхазии и Цхинвальского региона, оккупированных Россией территорий Грузии.



По словам дипломата, Тбилиси это решение властей арабской республики не удивило. Похожие ожидания были, особенно после 2015 года, когда Россия начала военную операцию в Сирии, укрепив позиции Асада, отмечает Дондуа. По словам замглавы МИД, слова которого приводит IPN, с тех пор Грузия активно работала, пытаясь предотвратить признание Сухуми и Цхинвали, как на двустороннем уровне, так и через своих партнеров и международные организации. Но режим в Дамаске с каждым годом становился все более изолированным и в итоге прямой контакт с ним остался только у Москвы.



«Кремль шантажом, провокациями и давлением сумел добиться признания т. н. независимости этих регионов, что в соответствии с международным правом ни к чему не приведет», – заверяет Давид Дондуа. Замминистра уверен, что этот шаг сирийских властей не спровоцирует череду новых признаний:



«Так называемого эффекта домино, на тему которого появились спекуляции, мы действительно не ожидаем. Впрочем, мы работаем по всем направлениям. К сожалению, в современном мире все еще остаются другие преступные режимы, несостоявшиеся государства, квазигосударства, уязвимые страны, где у Москвы есть определенные финансовые, военные и политические рычаги и возможности для шантажа. Поэтому мы идентифицировали все такие страны, регионы и организации и очень активно работаем по всем направлениям».



Напомним, 29 мая стало известно, что власти Сирийской Арабской Республики признали независимость Абхазии и Южной Осетии. В тот же день МИД Грузии сообщил о начале процедуры с целью разорвать дипломатические отношения с Дамаском. С 2008 года Сирия стала пятой страной, принявшей такое решение. Первой это сделала Россия 26 августа 2008 года. Позже ее примеру последовали только Никарагуа, Венесуэла и Науру.









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