Предлагавшие отдых в Абхазии мошенники «надули» жительниц Тамбова

В Тамбове зарегистрировано несколько фактов мошенничества с «липовым» оформлением путевок отдыха на берегу Черного моря. Так две тамбовчанки купили недорогие туры в пансионат «Псоу» в Абхазии.



О том, что женщины стали жертвами обманщиков, они узнали практически накануне отъезда на море. За помощью неудавшиеся туристки пришли в полицию. Они рассказали, что в марте и апреле прочли в некой интернет-газете объявление о продаже недорогих путевок в пансионат «Псоу» на побережье Черного моря (Абхазия, оккупированный Россией регион Грузии - ред.). Они созвонились с тем, кто их якобы оформлял, забронировали номера и оплатили стоимость тура, перечислив деньги на названные счета. Однако после этого и сам сайт, и телефоны, по которым они звонили, стали не доступны.



— Хотелось бы обратиться к жителям Тамбовской области с убедительной просьбой быть предельно внимательными при бронировании путевок на отдых через интернет-сайты, — предупреждают полицейские. – Помните, что под видом сайтов пансионатов и частных гостиниц могут действовать мошенники и с помощью этих «лжесайтов» выманивать у вас оплату путевок.









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