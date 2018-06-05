Жертвой абхазских мошенников стала пожилая россиянка

64-летняя жительница Сердобского района, собиравшаяся на отдых в Абхазию, отдала деньги мошенникам.



Женщина нашла путевку в пансионат на Черноморском побережье на одном из сайтов, отправила заявку на приобретение и через некоторое время получила на электронную почту письмо с реквизитами для оплаты тура.



«Следуя инструкциям, гражданка перечислила 103 тысячи рублей. Неделей позже она выяснила, что почтовый адрес, с которого велась переписка, удален, а деньги за путевку на счет пансионата не поступали», - сообщили в пресс-службе областного УМВД России.



Оставшись без денег и поездки на море, пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители должны установить лиц, причастных к мошенничеству.



Ранее стала известна история 54-летней жительницы Пензы, которая тоже хотела купить путевку в пансионат в Абхазии через Интернет. Женщина перевела требовавшиеся 10 000 рублей за услугу и приехала в дом отдыха, который оказался закрыт на ремонт.









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