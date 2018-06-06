Более 30 воронежских семей стали жертвами обмана об отдыхе в Абхазии

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06.06.2018 Более 30 воронежских семей попались на уловки мошенников и перевели им деньги за отдых в Абхазии. Горожане полностью оплачивали проживание в пансионатах, однако позже узнавали, что их обманули. Иногда это случалось прямо на курорте, рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж» дочь пострадавших туристов Алина Колесник во вторник, 5 июня.



Родители Алины в феврале 2018 года перевели мошенникам 23 тыс. рублей – за сентябрьский отдых в «Сосновой роще». Через месяц решили позвонить в пансионат и уточнить, всё ли в порядке с документами. Оставленные ранее телефоны оказались недоступны, на сообщения по электронной почте тоже никто не ответил – хотя до момента совершения сделки «сотрудники пансионата» всегда были на связи. Воронежцы поняли, что стали жертвами мошенников, и приступили к поискам товарищей по несчастью.



Неизвестные создали для каждого пансионата несколько сайтов, на всех были привлекательные цены на предстоящий сезон. Чтобы воспользоваться «выгодным предложением», необходимо было перевести 100%-ную предоплату.



– Компании мошенников – это ООО или ИП, и все они зарегистрированы в налоговой. Нам высылали счета и договоры. В последних, кстати, указано, что все претензии принимаются по адресу настоящего пансионата. Мошенники начали с «Сосновой рощи» и «Псоу», но сейчас окучивают сейчас пансионаты «Багрипш», «Солнечный» и «Лазурный берег», все они тоже находятся в Абхазии, – рассказала Алина Колесник.



Стоимость проживания в пансионатах варьировалась от 20 до 120 тыс. рублей.



Пока известно более чем о 422 жертвах злоумышленников – они откликнулись в соцсети и подписали петицию на Change.org. С уверенностью можно говорить, что без отдыха остались более тысячи россиян – многие «бронировали» отдых на всю семью. География обманутых обширна – десятки городов по всей России.



Среди жертв мошенников есть и пенсионеры, весь год копившие деньги на Абхазию, и большие семьи – мать пятерых детей перевела злоумышленникам более 100 тыс. рублей. С каждым днём число пострадавших от мошенников только увеличивается.



Жертвы мошенников надеются, что правоохранители обратят внимания на массовые жалобы, все заявления будут объединены в одно дело, что позволит быстрее выйти на мошенников.









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