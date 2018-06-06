Грузинский бизнес ознакомили с инициативой правительства «Шаг к лучшему будущему»

06.06.2018



Новая мирная инициатива «Шаг к лучшему будущему» предусматривает три основных направления: расширение и упрощение торговли вдоль разделительных линий путем создания новых возможностей; создание дополнительных возможностей для получения образования и упрощение доступа к образованию на всех уровнях, как внутри страны, так и за рубежом; создание такого механизма, которым упрощается доступ к тем благам и пользе, которые стали доступны в результате развития страны, в том числе и на пути евроинтеграции (безвизовый режим, свободна торговая зона).



В рамках встречи состоялась дискуссия. Финансовую поддержку мероприятия обеспечила Промышленно-торговая палата Мюнхена и Верхней Баварии (IHK), в рамках проекта по партнерству с Торгово-промышленной палатой Грузии. Министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили ознакомила бизнес-сектор с инициативой правительства Грузии « Шаг к лучшему будущему ». Встреча организована Торгово-промышленной палатой Грузии. Соорганизатор – Торгово-промышленная палата Абхазской АР.Новая мирная инициатива «Шаг к лучшему будущему» предусматривает три основных направления: расширение и упрощение торговли вдоль разделительных линий путем создания новых возможностей; создание дополнительных возможностей для получения образования и упрощение доступа к образованию на всех уровнях, как внутри страны, так и за рубежом; создание такого механизма, которым упрощается доступ к тем благам и пользе, которые стали доступны в результате развития страны, в том числе и на пути евроинтеграции (безвизовый режим, свободна торговая зона).В рамках встречи состоялась дискуссия. Финансовую поддержку мероприятия обеспечила Промышленно-торговая палата Мюнхена и Верхней Баварии (IHK), в рамках проекта по партнерству с Торгово-промышленной палатой Грузии.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>