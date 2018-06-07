Еще одна жительница Кирова, желавшая отдохнуть в Абхазии, осталась без денег

07.06.2018 Еще одна жительница Кирова осталась без денег, пытаясь приобрести путевку в пансионат Абхазии. Об этом сообщают в УМВД России по Кировской области.



Полицейские установили, что еще в апреле на просторах Интернета потерпевшая обнаружила сайт пансионата. После этого она решила забронировать путевку, перечислив мошенникам свыше 17 тысяч рублей. Позже выяснилось, что сайт, на котором кировчанка делала заказ, являлся фейковым. При этом внешне он практически не отличался от подлинного.



- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Полиция предупреждает кировчан о необходимости быть бдительнее. Перед тем как забронировать отдых, необходимо убедиться в добросовестности сайта, на котором размещено предложение. А лучше всего обратиться к профессиональным туроператорам, которые помогут вам с оформлением путевки, - отметили в полиции.



Напомним, ранее Жительница Кирова, пытаясь забронировать путевки в пансионат в Абхазии, осталась без 150 тысяч рублей. Женщина также оформила путевки в пансион на сайте-двойнике.











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