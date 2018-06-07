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    40 тысяч рублей потеряла жительница Челябинской области от предлагавших отдых в Абхазии мошенников
    07.06.2018
    57-летняя жительница Еманжелинска (Челябинская обл.) нашла в Интернете сайт пансионата, расположенного в Абхазии, и купила путевку. Неизвестные лица путем обмана похитили у горожанки более 40 тысяч рублей, уточнила начальник следственного отдела ОМВД России по Еманжелинскому району Оксана Долбня.

    После перевода денег на связь с потерпевшей никто из сотрудников пансионата не выходил, указанные телефоны не отвечали. Как оказалось позже, сайт пансионата – фиктивный, созданный мошенниками, а путевка, соответственно, – фальшивая.

    Жительница Еманжелинска оказалась в числе 300 туристов, пострадавших по всей стране, которые, также позаботившись о летнем отдыхе, приобрели у мошенников путевки в пансионат.

    Ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на раскрытие преступления, и рекомендуют отпускникам не перечислять наличные за товар или услугу до их получения, не заниматься самобронированием, не совершать каких-либо финансовых сделок с сомнительными интернет-продавцами.


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