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    «ИнгурГЭС» остановят а на три месяца
    07.06.2018
    Сегодня мы полностью удовлетворяем потребление электроэнергии и экспортируем ее, - об этом заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.

    По его словам, в начале 2019 года «ИнгурГЭС» будет остановлена на три месяца и будут проведены очень важные работы.

    «На «ИнгурГЭС» действительно произошла авария, подобно которой не было на протяжении 20-ти лет. Весьма быстро, за семь дней, авария была устранена, сегодня уже работают 4 агрегата и, предположительно, 5-ый агрегат тоже очень скоро присоединим. Существует интерактивная веб-страница, на которой можно увидеть выработку электроэнергии, также вышедшую из Грузии и поступившую электроэнергию, где ясно видно, что сегодня мы полностью удовлетворяем потребление электроэнергии и экспортируем ее. Что касается реабилитации «ИнгурГЭС» и работ, которые необходимо там провести, то работы там проводятся постоянно, в том числе при поддержке донорских организаций. В начале 2019 года «ИнгурГЭС» будет остановлена на три месяца и будут проведены очень важные работы. Этот план абсолютно прозрачен и согласован. Ведутся реабилитационные работы. И в этом году мы реабилитировали 2 агрегата. Инвестиционная программа там проходит постоянно», - заявил Кумсишвили.


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