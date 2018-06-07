«ИнгурГЭС» остановят а на три месяца

07.06.2018 Сегодня мы полностью удовлетворяем потребление электроэнергии и экспортируем ее, - об этом заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.



По его словам, в начале 2019 года «ИнгурГЭС» будет остановлена на три месяца и будут проведены очень важные работы.



«На «ИнгурГЭС» действительно произошла авария, подобно которой не было на протяжении 20-ти лет. Весьма быстро, за семь дней, авария была устранена, сегодня уже работают 4 агрегата и, предположительно, 5-ый агрегат тоже очень скоро присоединим. Существует интерактивная веб-страница, на которой можно увидеть выработку электроэнергии, также вышедшую из Грузии и поступившую электроэнергию, где ясно видно, что сегодня мы полностью удовлетворяем потребление электроэнергии и экспортируем ее. Что касается реабилитации «ИнгурГЭС» и работ, которые необходимо там провести, то работы там проводятся постоянно, в том числе при поддержке донорских организаций. В начале 2019 года «ИнгурГЭС» будет остановлена на три месяца и будут проведены очень важные работы. Этот план абсолютно прозрачен и согласован. Ведутся реабилитационные работы. И в этом году мы реабилитировали 2 агрегата. Инвестиционная программа там проходит постоянно», - заявил Кумсишвили.









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