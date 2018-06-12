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    Два жителя Абхазии осуждены за убийство российского туриста
    12.06.2018
    Суд в оккупированном грузинском регионе Абхазия признал братьев Адгура и Даура Джинджолия виновными в убийстве туриста из России Андрея Кабанова и приговорил каждого к 18 годам колонии с конфискацией имущества.

    Как информировал "Кавказский узел", уголовное дело Даура и Адгура Джинджолия поступило в Верховный суд Абхазии 19 апреля.

    Турист из России Андрей Кабанов был убит в результате вооруженного нападения на группу отдыхающих в Гудаутском районе Абхазии 11 июля 2017 года. «Генпрокуратура» Абхазии сообщила, что оба задержанных, жители села Абгархук Гудаутского района Адгур и Даур Джинджолия, признали свою вину. 27 июля братьям были предъявлены обвинения по трем статьям.

    Сегодня т.н. Верховный суд приговорил каждого из обвиняемых к 18 годам в колонии строгого режима. Суд удовлетворил гражданский иск супруги убитого о возмещении морального ущерба в размере 900 тысяч рублей. Имущество осужденных конфисковано.

    Вещественные доказательства по делу - автомат Калашникова и семь патронов - суд постановил передать абхазским бандформированиям.

    Вердикт суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 рабочих дней со дня вручения сторонам полного текста приговора, подчеркнула судья Екатерина Онищенко, передает "Sputnik Абхазия".


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