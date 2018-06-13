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    Более 400 российских туристов купили путевки в Абхазию через поддельные сайты
    13.06.2018
    Несколько сотен российских любителей отдыха, в том числе и жителей Воронежа, в Абхазии попались на уловку аферистов. Они сделали липовые сайты и предлагали путешественникам посетить пансионаты «Сосновая Роща» в Пицунде и Псоу. Туристы польстились на относительно низкую цену отдыха в горной республике – от 20 тысяч рублей за неделю. Перевели деньги и стали ждать отпуска. Однако абхазские отели о бронировании номеров ничего не знали. У них были другие адреса сайтов.

    Жертвы мошенников теперь находятся в поисках справедливости – в полицию поступило большое количество информации от пострадавших туристов. Они решили создать в соцсети «ВКонтакте» группу «Пансионат Псоу, Абхазия», где активно идёт обсуждение сложившейся ситуации.

    — Мы прибыли на отдых в Абхазию, как оказалось в несуществующий пансионат «Псоу»! Прилетели из Мурманска с маленьким ребёнком и, находясь в аэропорту Адлера, и ожидая, как оказалось, несуществующего трансфера, узнали от местных таксистов о ситуации с мошенниками! Будьте осторожны с онлайн-бронированием и покупками через интернет! В наше время уже как только не разводят людей»- оставила свой возмущённый отзыв Alina.

    Всего в группе насчитывается 361 человек. Также петиция с требованием рассмотрения данной проблемы появилась на сайте change.org, там её подписали 481 пострадавших от рук неизвестных ловкачей. Среди жертв преобладают российские туристы, ограниченные в финансах, которые мечтали и копили на поездку в Абхазию целый год. В результате у них теперь «ни денег, ни отпуска», и бесконечные вопросы, когда виновные будут выявлены и наказаны. Пока же им оказывает помощь «Абхазский союз туризма», там решают проблему предоставления обманутым людям альтернативные варианты. В программе «реабилитации» участвуют 10 отелей, они готовы принять россиян со значительной скидкой или же совсем бесплатно.


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