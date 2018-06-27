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    В Гали проходит очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
    27.06.2018
    В Гали проходит очередная встреча рабочих групп в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.

    До начала встречи заместитель главы аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе заявил журналистам, что главной темой сегодняшней встречи вновь будет дело об убийстве Гиги Отхозория. Также будут рассмотрены все инциденты, зафиксированные после предыдущей встречи. Внимание будет уделено и теме ограничения передвижения населению вдоль оккупационной линии.

    Что касается «заявления» т.н. министерства иностранных дел Абхазии о «списке Татунашвили-Отхозория», по словам Андадзе, этот вопрос прокомментируют после встречи.


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