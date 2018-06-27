Бахтадзе: Мы вернемся туда, где нам надлежит быть

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27.06.2018 Наша мечта обязательно исполнится, мы вернемся туда, где нам надлежит быть, - с такими словами обратился премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе к беженцам, которым сегодня были переданы новые квартиры в Зугдиди.



«Для каждого из нас это эмоциональный день – сегодня 240 грузинских семей получит квартиру, получит место, где будет жить. Место, откуда дети смогут безопасно ходить в детсады и школы. Это очень важно, однако, разумеется, это не изменит главной нашей сердечной боли. Сегодня не день для поздравлений, поздравлять мы сможем тогда, когда восстановится справедливость, и все мы вернемся в свои семьи», - заявил Бахтадзе.



Глава правительства поблагодарил всех тех, кто внес свой вклад в своевременное завершение строительства и отметил, что в будущем году новыми квартирами будут удовлетворены еще 360 семей, и для этого строительство уже начато.



«...Сегодня в этом доме получит две квартиры многодетная семья Бигвава – у них семеро детей и именно это должно быть нашим ответом на вызовы.



Единодушие, твердость характера, умножение и просвещение – когда мы все это с успехом сделаем, хочу каждому из нас с полной ответственностью заявить и пообещать, что наша мечта обязательно исполнится. Мы вернемся туда, где нам надлежит быть», - заявил глава правительства.

По информации администрации правительства Грузии, во время передачи квартир семьям беженцев в Зугдили находились глава МВД Георгий Гахария, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, министр по делам беженцев и расселению Созар Субари и госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.









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