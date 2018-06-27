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    Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
    27.06.2018
    Представители России и их марионеток в Абхазии сорвали рабочую встречу в Гали в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM), — об этом по возвращению со встречи в Гали заявил заместитель главы информационно-аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе.

    По его словам, главным вопросом на встрече был факт убийства Гиги Отхозория, однако представители Российской Федерации и сухумского режима потребовали снять вопрос с повестки дня.

    «Принятие правительством Грузии «списка Татунашвили-Отхозория» представители РФ и де-факто режима Абхазии использовали для политически мотивированных действий. В частности, в неприемлемой для формата ультимативной форме они потребовали убрать из повестки дня вопрос Гиги Отхозория, что естественно, неприемлемо для центральных властей Грузии, так как исполнение правосудия в отношении убийцы Отхозория является приоритетом для центральных властей Грузии», — сказал Ираклий Антадзе.

    По информации Антадзе, после этого представители РФ и марионеточного режима сорвали встречу и покинули ее.

    Вчера правительство Грузии утвердило проект постановления о «списке Татунашвили-Отхозория». На данном этапе в список включены 33 человека.


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