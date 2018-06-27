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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари

27.06.2018 Если не существует официального документа о смерти конкретного человека, начатое против него уголовное дело не закрывается, — об этом министр по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари заявил комментируя заявление представителей оппозиции о том, что в «список Отхозория-Татунашвили» включили умерших лиц.



По его словам, фамилии этих лиц должны быть в списке до тех пор, пока уголовное дело не закроется.



«Когда речь идет об оккупированных территориях, с которыми у нас нет никаких официальных отношений, если не существует официального документа о смерти конкретного человека, начатое против него уголовное дело не закрывается. Поэтому, пока не закрыто уголовное дело, мы обязаны, чтобы имена этих лиц были в списке», — заявил Созар Субари.



Он говорил о принятой парламентом резолюции и отметил, что в ней четко было подчеркнуто то, что в списке должны быть обвиняемые и осужденные в уголовных преступлениях лица.



«Соответственно, правительство Грузии было ограниченно этой данностью. Мы не смогли бы избежать этого и постановление парламента не давало нам такой возможности. Список не закрыт, он будет расширяться и в будущем, в соответствие с тем, что позволяет нам постановление парламента. Если постановление расширится, возможно, после этого расширится, изменится и распространится на должностных лиц и список. В эти минуты, постановление парламента не дает такой возможности», — заявил Созар Субари.



Проект постановления о «списке Татунашвили- Отхозория» правительство Грузии утвердило накануне и направило парламенту. В список внесли 33 лица.



Вместе с тем, сегодня член «Европейской Грузии» Серги Капанадзе заявил, что в списке «Отхозория-Татунашвили» не попал ни один гражданин России, также, по его словам, в списке есть люди, которых нет в живых.









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