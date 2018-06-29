Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии

Президент сирийских оппозиционных сил «Высшего комитета по переговорам» Наср Аль-Харими на пресс — конференции по сирийским вопросам строго осудил незаконное решение режима Башара Асада по оккупированным территориям Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона\Южной Осетии о признании их т.н независимости и четко выразил непоколебимую поддержку суверенитета и териториальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ.



«Несколько дней назад, в рамках заседания генерального секретариата «Высшего комитета по переговорам» оппозиционных сил, мы провели встречу с послом Грузии в Саудовской Аравии, где говорили об основных принципах международного права и «красных линиях», которые нельзя пересекать. Эти принципы: единство, территориальная целостность Сирии и единство сирийского народа. Мы хотим, чтобы эти принципы соблюдались как у нас, так и за границей. Исходя из этого, мы поддерживаем единство Грузии и её территориальную целостность», — заявил Наср Аль-Харими.









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