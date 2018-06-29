Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное 12 самоубийств в Абхазии за два месяца

29.06.2018 - JAMnews Абхазский "депутат" Рауль Лолуа опубликовал на своей странице в Facebook тревожную статистику по уровню суицидов в Абхазии:



За два последних месяца (май и июнь 2018 года) — 12 самоубийств и 4 попытки суицида.



Свою запись в Facebook Лолуа озаглавил: «Об этом по абхазскому телевидению не скажут».



«К депутату парламента стекается много разной информации. И я считаю своим долгом делиться со своими избирателями наиболее значимыми фактами, событиями, обстоятельствами — и не только информационного обмена ради. Мне интересно мнение людей и их отношение к происходящему в нашем государстве», — написал Лолуа.



Инциденты произошли в Гагрском, Гудаутском, Гулрыпшском, Очамчирском и Гальском районах, а также в Сухуми.



В официальных криминальных сводках эта информация отсутствует. Но представитель "прокуратуры" Абхазии Даур Амичба сказал журналистам, что эти оперативные сводки не являются закрытой информацией. Он сказал, что трагедии, в целом, подтвердились — но три инцидента из тех, которые привел Лолуа в своей публикации, в сводках отсутствуют.



Амичба также сказал, что нет оснований считать эту статистику признаком всплеска суицидов.



В социальных сетях в Абхазии идет бурная дискуссия по этому поводу и, в основном, люди оценивают приведенные цифры как «чудовищные». Несколько характерных комментариев:



«Это убийственная статистика, учитывая количество населения республики»



«Нищета, безысходность, безработица, духовный и душевный кризис. Причин много, но разве это кому-либо интересно? Живем самоизолированно, каждый в своей оболочке. Заигрались так, что сами уже верим в собственную избранность, и перед Всевышним и перед людьми»;



«Это ужасно. Но ещё весь ужас в том, что мы здесь прочтём, и на этом все закончится. Как найти выход? Этим людям нужна была помощь психолога, чаще психиатра. Всем известно, что у нас предпочитают эти проявления не выявлять, не лечить, ведь это стыдно, что скажут люди».



В социальных сетях также пишут, что 27 июня 2018 года в городе Гульрипш покончил жизнь самоубийством абхазский репатриант — отец четверых детей. Подробности инцидента пока неизвестны.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>