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    12 самоубийств в Абхазии за два месяца
    29.06.2018 - JAMnews
    Абхазский "депутат" Рауль Лолуа опубликовал на своей странице в Facebook тревожную статистику по уровню суицидов в Абхазии:

    За два последних месяца (май и июнь 2018 года) — 12 самоубийств и 4 попытки суицида.

    Свою запись в Facebook Лолуа озаглавил: «Об этом по абхазскому телевидению не скажут».

    «К депутату парламента стекается много разной информации. И я считаю своим долгом делиться со своими избирателями наиболее значимыми фактами, событиями, обстоятельствами — и не только информационного обмена ради. Мне интересно мнение людей и их отношение к происходящему в нашем государстве», — написал Лолуа.

    Инциденты произошли в Гагрском, Гудаутском, Гулрыпшском, Очамчирском и Гальском районах, а также в Сухуми.

    В официальных криминальных сводках эта информация отсутствует. Но представитель "прокуратуры" Абхазии Даур Амичба сказал журналистам, что эти оперативные сводки не являются закрытой информацией. Он сказал, что трагедии, в целом, подтвердились — но три инцидента из тех, которые привел Лолуа в своей публикации, в сводках отсутствуют.

    Амичба также сказал, что нет оснований считать эту статистику признаком всплеска суицидов.

    В социальных сетях в Абхазии идет бурная дискуссия по этому поводу и, в основном, люди оценивают приведенные цифры как «чудовищные». Несколько характерных комментариев:

    «Это убийственная статистика, учитывая количество населения республики»

    «Нищета, безысходность, безработица, духовный и душевный кризис. Причин много, но разве это кому-либо интересно? Живем самоизолированно, каждый в своей оболочке. Заигрались так, что сами уже верим в собственную избранность, и перед Всевышним и перед людьми»;

    «Это ужасно. Но ещё весь ужас в том, что мы здесь прочтём, и на этом все закончится. Как найти выход? Этим людям нужна была помощь психолога, чаще психиатра. Всем известно, что у нас предпочитают эти проявления не выявлять, не лечить, ведь это стыдно, что скажут люди».

    В социальных сетях также пишут, что 27 июня 2018 года в городе Гульрипш покончил жизнь самоубийством абхазский репатриант — отец четверых детей. Подробности инцидента пока неизвестны.


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