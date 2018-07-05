Информация о визите иорданской официальной делегации в Сухуми не соответствует действительности - МИД

05.07.2018 По информации Министерства иностранных дел Грузии, не соответствует действительности распространенная информация о том, что якобы иорданская официальная делегация побывала в Сухуми.



По заявлению департамента прессы и информации внешнеполитического ведомства, это частный визит представителей черкесской диаспоры и озвученные ими предложения и/или инициативы не отображают официальной позиции Иордании (Мунир Собар не представляет вице-президента сената, он является рядовым сенатором, а остальные лица, не являются публичными служащими).

«У нас с Иорданией активная и динамичная повестка дня сотрудничества в различных сферах. Осуществляются визиты на высоком уровне. В прошлом году – премьер-министр, в этом году председатель парламента находились с визитом Иорданию. Так же, проходят и политические консультации. Иорданская сторона не раз публично фиксировала свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В том числе поддержка четко была зафиксирована спикерами сената и палаты представителей иорданского парламента на встречах с председателем парламента Грузии в рамках состоявшегося в этом году визита в Иорданию», - заявляют в департаменте прессы и информации МИДа Грузии.





По информации абхазских медиа, де-факто президент оккупированной Абхазии Рауль Хаджимба встретился в Сухуми с делегацией Иордании.









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