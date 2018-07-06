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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Еще одно оппозиционное объединение Сирии осудило признание Башаром Асадом независимости Абхазии и Цхинвали

06.07.2018 Решение режима Асада о признании т.н. независимости оккупированных регионов Грузии осудило уже второе сирийское оппозиционное объединение, — информацию об этом распространяет министерство иностранных дел Грузии.



Как отмечается в информации министерства, 5 июля 2018 года председатель Национальной коалиции сирийских оппозиционных и революционных сил Абдуррахман Мустафа сделал официальное заявление, в котором жестко раскритиковал признание режимом Асада т.н. независимости регионов Абхазии и Южной Осетии/Цхинвали, оценив это как грубое нарушение международного права, выразил непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии.



«Стоит отметить, что это – уже вторая сирийская оппозиционная коалиция, которая осудила шаг режима Асада в отношении Грузии. Незаконное решение режима Асада о признании т.н. независимости оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии неделю назад также осудил президент Высшего комитета по переговорам оппозиционных сил Сирии Наср аль-Харири. По заявлению Национальной коалиции сирийских оппозиционных и революционных сил, режим Асада является нелегитимным, соответственно, любое его решение, либо позиция, является незаконным. Абдуррахман Мустафа отмечает, что режим Асада принимает решение на основе приказов, полученных из России, так как он превратился в простую пешку под администрированием России.



В заявлении подчеркивается, что грузинский и сирийский народы на себе испытали преступления, совершенные Российской Федерацией против мирного населения и поддержку незаконных режимов, цель которых – задержка их свободного и достойного развития.



В заявлении отмечается, что Абдуррахман Мустафа встретился с послом Грузии в Турции Ираклием Коплатадзе и генеральным консулом Грузии в Стамбуле Ингой Киквадзе, во время чего были рассмотрены события, развернувшиеся в Сирии в последнее время. Председатель Национальной коалиции сирийских оппозиционных и революционных сил высказал решительную поддержку в отношении грузинского народа и выразил желание сотрудничать во благо интересов сирийского и грузинского народов», — отмечается в информации МИД Грузии.









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