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    В Абхазии запретили передвижение крупногабаритного транспорта, кроме военного
    10.07.2018
    В целях "сохранения конструктивных элементов автомобильных дорог" на территории Абхазии, глава марионеточногго правительства Гагулия подписал распоряжение, ограничивающее на территории оккупированного Россией региона Грузии движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

    Согласно распоряжению, в объезд придется направиться всем дальнобойщикам и другим водителям, вес чьих авто более 40 тонн. Что касается крупногабаритных машин, если максимальная осевая нагрузка не превышает 10 тонн на ось, то им будет разрешено передвигаться по дорогам республиканского значения. А если менее 6 тонн, то на дорогах местного значения.

    Новые нормы не распространяются на транспортировку военной и дорожно-строительной техники, задействованной в мероприятиях дорожного строительства.




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