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    New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
    21.07.2018
    Журналист британского издания New Internationalist Роберт О’Коннор посвятил футбольному клубу «Динамо» Сухуми под названием «Там, где футбол встречается с политикой».

    Сухумская команда играет в «Г» группе Чемпионата региональной лиги Грузии. Команда является правопреемником того «Динамо» Сухуми, который выступал на чемпионате Советского Союза. Сейчас команда базируется в Тбилиси.

    Интервью изданию дал главный тренер «Динамо» Сухуми Давид Тактакишвили.

    «В составе запасных нашего клуба числятся 16 молодых людей, беженцев их Абхазии, часть родителей которых участвовала в российско-грузинской войне в Абхазии. Наша команда ориентируется именно на подростков-беженцев, так как у нас нет права не принимать в клуб детей этого уголка Грузии. Наши двери открыты для всех футболистов, проживающих в Абхазии, которые считают, что Абхазия – это Грузия и у нас всегда найдется место для них. Я перешел в Гали, откуда отобрал несколько футболистов и зачислил в команду. Абхазы – наши братья и я надеюсь, что очень скоро мы сможем жить вместе, грузины и абхазы освободятся от российской оккупации, в результате чего, как и раньше, мы снова будем жить в братстве», — говорит главный тренер «Динамо» Сухуми.


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