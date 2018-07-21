New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми

Журналист британского издания New Internationalist Роберт О’Коннор посвятил футбольному клубу «Динамо» Сухуми под названием «Там, где футбол встречается с политикой».



Сухумская команда играет в «Г» группе Чемпионата региональной лиги Грузии. Команда является правопреемником того «Динамо» Сухуми, который выступал на чемпионате Советского Союза. Сейчас команда базируется в Тбилиси.



Интервью изданию дал главный тренер «Динамо» Сухуми Давид Тактакишвили.



«В составе запасных нашего клуба числятся 16 молодых людей, беженцев их Абхазии, часть родителей которых участвовала в российско-грузинской войне в Абхазии. Наша команда ориентируется именно на подростков-беженцев, так как у нас нет права не принимать в клуб детей этого уголка Грузии. Наши двери открыты для всех футболистов, проживающих в Абхазии, которые считают, что Абхазия – это Грузия и у нас всегда найдется место для них. Я перешел в Гали, откуда отобрал несколько футболистов и зачислил в команду. Абхазы – наши братья и я надеюсь, что очень скоро мы сможем жить вместе, грузины и абхазы освободятся от российской оккупации, в результате чего, как и раньше, мы снова будем жить в братстве», — говорит главный тренер «Динамо» Сухуми.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>