Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь

27.07.2018 Абхазский т.н. парламент одобрил в первом чтении законопроект, предполагающий ужесточение наказания за сбыт наркотиков и управление транспортом в состоянии наркотического опьянения.



Законопроект, в частности, предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертную казнь. «Депутат» Дмитрий Дбар отметил, что раньше за аналогичное деяние предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.



«Эта санкция будет распространяться на группу лиц, которые перевозят наркотики в особо крупном размере. Эта санкция не будет распространяться на обычных людей, которые употребляют наркотические средства. Это касается именно распространителей», - сказал «депутат».



Законопроект также предусматривает штраф в виде 600 тысяч российских рублей за вождение транспортного средства в состоянии наркотического опьянения.









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