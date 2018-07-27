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    Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
    27.07.2018
    Абхазский т.н. парламент одобрил в первом чтении законопроект, предполагающий ужесточение наказания за сбыт наркотиков и управление транспортом в состоянии наркотического опьянения.

    Законопроект, в частности, предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертную казнь. «Депутат» Дмитрий Дбар отметил, что раньше за аналогичное деяние предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

    «Эта санкция будет распространяться на группу лиц, которые перевозят наркотики в особо крупном размере. Эта санкция не будет распространяться на обычных людей, которые употребляют наркотические средства. Это касается именно распространителей», - сказал «депутат».

    Законопроект также предусматривает штраф в виде 600 тысяч российских рублей за вождение транспортного средства в состоянии наркотического опьянения.


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