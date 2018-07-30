Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей

30.07.2018 63-летний пенсионер захотел летом отдохнуть в Абхазии, подлечить здоровье. Для этого в интернете он нашел сайт одного из санаториев, условия ему понравились, поэтому тот решил оформить путевку он-лайн.



На его почту пришел договор об оплате услуг. Всего получилось 42 тысячи рублей. Мужчина сделал денежный перевод и начал готовится к поездке. Однако, он решил еще раз зайти на сайт санатория, а оказалось, что сайт больше не существует. А об отдых придется забыть, так как это был обман. Мужчина обратился в полицию, но отдых уже был испорчен.



- По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, = пояснили 30 июля в пресс-службе УМВД по Пензенской области.









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