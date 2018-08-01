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    Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
    01.08.2018
    «Вы стоите на земле той страны, 20% территории которой полностью незаконно оккупированы нашим российским соседом» — так обратился президент Грузии Георгий Маргвелашвили к участникам учений «Достойный партнер 2018».

    Президент в своем выступлении приветствовал участников учений стран-партнеров и говорил о важности их участия в них.

    «Я приветствую наших партнеров из США, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Турции, Эстонии, Литвы, Латвии, Норвегии, Азербайджана, Армении и Украины.

    Сегодня наша взаимная поддержка, дружба, наши общие цели, которые направлены на мир, защиту жизни и здоровья наших граждан, являются тем важнейшим вкладом, который вы вносите в усиление нашей и ваших стран. Наша дружба направлена ​​на защиту основной ценности — устойчивость наших стран. Благополучие, стабильность наших обществ. Уважаемые солдаты, ваше участие в этих учениях является гарантией стабильности и мира, чему служат наши правительства», — заявил президент Грузии.

    По его словам, 20% грузинских территорий полностью незаконно оккупированы Россией. Однако, по словам президента, территориальная целостность страны будет восстановлена ​​мирным путем.

    «Сегодня мы стоим здесь и грузинским солдатам, которые стоят здесь вместе со своими боевыми товарищами, подкрепляет тот многочисленный героизм, который ваши боевые братья совершили на поле битвы. Сегодня вы находитесь на земле той страны, 20% территории которой полностью незаконно оккупированы нашим российским соседом, но вы стоите на земле и рядом теми солдатами, которые мирным путем восстановят нашу территориальную целостность и мирно её нам вернут», — заявил президент.

    Сегодня начались многонациональные военные учения «Достойный партнер 2018».


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