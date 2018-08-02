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    600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
    02.08.2018
    Мошенники требовали стопроцентную предоплату

    Более 600 российских семей пострадали от мошенников, которые продавали фальшивые путевки в Абхазию. Информация об этом появилась на официальной странице "Абхазского союза туризма" в Facebook.

    Представители общественной организации сообщили о том, что список людей, пострадавших от действий злоумышленников, еще до конца не сформировали. Члены "Абхазского союза туризма" сообщают, что мошенники создавали фальшивые интернет-сайты и продавали сотни билетов в абхазские отели. Они требовали у клиентов стопроцентную предоплату, но иногда предоставляли им тридцатипроцентную скидку.




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