600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию

Мошенники требовали стопроцентную предоплату



Более 600 российских семей пострадали от мошенников, которые продавали фальшивые путевки в Абхазию. Информация об этом появилась на официальной странице "Абхазского союза туризма" в Facebook.



Представители общественной организации сообщили о том, что список людей, пострадавших от действий злоумышленников, еще до конца не сформировали. Члены "Абхазского союза туризма" сообщают, что мошенники создавали фальшивые интернет-сайты и продавали сотни билетов в абхазские отели. Они требовали у клиентов стопроцентную предоплату, но иногда предоставляли им тридцатипроцентную скидку.









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