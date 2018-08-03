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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии

03.08.2018 Сотрудник Цаленджихской районной администрации в собственном доме укрывал обвиняемого в убийстве 22-летнего Геворга Саркисяна – злоумышленник планировал скрыться от следствия в неподконтрольной центральным властям Абхазии. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



Геворг Саркисян скончался 12 июля в Тбилиси. По данным СМИ, он получил более 20 ранений во время драки. Потасовка, в которой принимали участие до 15 молодых людей, произошла на улице Жонети в столичном районе Авлабари. Саркисяна доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.



Следствие утверждает, что все ранения Саркисяну нанес один человек. Его личность уже установлена. Выяснилось и то, что в течение двух дней он скрывался в Цаленджихском районе, в доме у 47-летнего У.М..



Удалось ли обвиняемому перебраться в Абхазию, не известно. По данным МВД, он объявлен в розыск.



Что касается сотрудника районной администрации Цаленджиха, вышеупомянутого У.М., то его задержали по обвинению в укрывательстве особо тяжкого преступления.



Такие же обвинения предъявили 56-летнему Р.Д. и 27-летнему Г.К.. Следствие утверждает, что Р.Д. и Г.К. знали о деталях убийства, однако не сообщили полиции. Более того, они помогли обвиняемому скрыться и добраться до Цаленджиха.



Еще одного человека, 24-летнего Р.К., арестовали за недонесение о преступлении. По информации МВД, он находился на месте преступления, однако скрылся и не сотрудничал со следствием.



Сотрудник Цаленджихской райадминистрации, Р.Д. и Г.К. проходят по статье «укрывательство преступлений». Им грозит лишение свободы сроком от одного года до трех лет. Против еще одного человека дело возбуждено по статье «недонесение о преступлении». Ему грозит штраф или лишение свободы сроком от двух до четырех лет.









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